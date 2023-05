Creglingen informiert über geplantes Industriegebiet Frauental

Die Stadt Creglingen will am Donnerstagabend über den Stand der Planungen und die Ausweisung des Industriegebiets Frauental informieren. Ein Investor will dort bauen.

Die Bürger und Bürgerinnen von Creglingen (Main-Tauber-Kreis) sind am Donnerstagabend zu einer Informationsveranstaltung der Stadt zum Stand der Planungen und die Ausweisung des Industriegebiets Frauental eingeladen. Halle größer als elf Fußballfelder Ein Investor plant dort den Bau einer großen Halle mit einer Fläche von 80.000 Quadratmeter, heißt es von der Stadt. Das sind mehr als elf Fußballplätze. Mit dem Bau würde auch eine umfangreiche Versiegelung der Böden einhergehen. Bis zu 500 Arbeitsplätze könnten durch das Projekt angesiedelt werden. Uwe Hehn, Bürgermeister von Creglingen, spricht von einer Chance für die ganze Region. So könnte sich das geplante Industriegebiet Frauental in die Umgebung einfügen. Stadt Creglingen Stadt hat Veto-Recht für die Nutzung Noch sei aber nicht klar, ob die Pläne umgesetzt werden. Der Investor will nur bauen, wenn er die Halle vorab langjährig vermieten kann. Bislang sei noch kein Mieter gefunden, so Bürgermeister Hehn. Die Stadt Creglingen habe zudem ein Veto-Recht, daher komme nur ein Unternehmen in Frage, mit der die Stadt einverstanden sei. Ein reines Logistik-Unternehmen sei als Mieter nicht vorgesehen. Etwa so soll das geplante Industriegebiet Frauental aussehen. Stadt Creglingen Außerdem gibt es Kritik aus der Bevölkerung und aus bayrischen Nachbarkommunen. Diese befürchten eine große Verkehrsbelastung. Ein Anwohner kündigte dem SWR gegenüber an, dass es am Abend eine Demonstration gegen das geplante Industriegebiet geben werde.