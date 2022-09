Sieben-Tage-Inzidenzen überall in Heilbronn-Franken gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind in der Region Heilbronn-Franken im Vergleich zum Vortag in allen Kreisen teilweise deutlich gestiegen.

Laut Landesgesundheitsamt (LGA) sind die Sieben-Tage-Inzidenzen in allen Kreisen der Region gestiegen. Stand Dienstag 16 Uhr war der Anstieg im Landkreis Heilbronn am deutlichsten, der Wert liegt jetzt bei 218 (+167). Im Main-Tauber-Kreis liegt die Inzidenz nun bei 268 (+111) und damit am höchsten in der Region. Der Stadtkreis Heilbronn komm auf 142 (+45) und der Hohenlohekreis auf 159 (+42). Den niedrigsten Wert in der Region hat zurzeit der Landkreis Schwäbisch Hall mit 115 (+37). Das sind drei weniger als am Tag davor. Die Inzidenzzahlen gelten nicht mehr als repräsentativ, weil viele Infizierte keinen PCR-Test machen und damit nicht erfasst werden. In Baden-Württemberg werden momentan 62 Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen behandelt.