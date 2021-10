Industriebetriebe in der Region Heilbronn-Franken haben im Corona-Jahr 2020 deutlich weniger in Ausrüstungsgüter wie Maschinen und Anlagen sowie in Immobilien investiert. Laut Statistischem Landesamt brachen die Investitionen in Heilbronn-Franken auf rund 1,1 Milliarden Euro ein. Das sind gut 22 Prozent weniger als 2019.