Inzidenzen in Heilbronn-Franken kaum verändert

Zum Wochenende sind die Inzidenzen in der Region Heilbronn-Franken kaum verändert.

In der Region Heilbronn-Franken meldet der Kreis Heilbronn den höchsten Inzidenzwert bei 140 (+3 zum Vortag). Im Hohenlohekreis liegt die Inzidenz bei 125 (+2), im Main-Tauber-Kreis bei 87 (-4), im Kreis Schwäbisch Hall bei 62 (+2) und in der Stadt Heilbronn bei 115 (+9), teilt das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mit. Somit bleibt die Inzidenz zum Wochenende kaum verändert.

Im Vergleich zu vor einer Woche sind die Inzidenzen teilweise deutlich gesunken. Im Main-Tauber-Kreis beispielsweise um knapp 30 Zähler. In der Stadt Heilbronn stagniert die Inzidenz hingegen seit gut einer Woche bei etwa 115. In den Kliniken in Baden-Württemberg werden derzeit 78 Covid-19 Patienten intensivmedizinisch behandelt. Das sind zwei weniger als am Vortag.