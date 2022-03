Schwer verletzt nach zehn Meter tiefem Sturz

Zwei junge Menschen sind in Schwäbisch Hall mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Eine 19-Jährige traf sich am Mittwochabend zusammen mit mehreren jungen Leuten an einem Steinbruch, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie entfernte sich von der Gruppe und stürzte über eine Abbruchkante zehn Meter in die Tiefe. Ein 22 Jahre alter Bekannter wollte ihr zu Hilfe kommen und stürzte acht Meter in die Tiefe. Die 19-Jährige wurde mit einem Hubschrauber aus dem Steinbruch gerettet und in ein Krankenhaus gebracht, der 22-Jährige kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.