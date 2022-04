Verurteilter Lkw-Fahrer in Sachsen geschnappt

Die Bundespolizei hat in Sachsen einen Lkw-Fahrer geschnappt, der im Sommer vom Öhringer Amtsgericht (Hohenlohekreis) nach einer Trunkenheitsfahrt zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Die Geldstrafe hatte der Mann allerdings bislang noch nicht bezahlt. Als er am Wochenende von der Bundespolizei bei Kodersdorf in Sachsen kontrolliert wurde, stellten die Beamten laut Mitteilung der Polizei fest, dass gegen den Mann inzwischen ein Vollstreckungshaftbefehl ausgestellt worden war. Er wurde daraufhin festgenommen. Lange musste der Mann jedoch nicht in der Dienststelle bleiben, da eine Bekannte von ihm die Strafe von rund 1.000 Euro schließlich einzahlte. Eine Übergabe an die Justiz blieb dem Mann laut Polizei somit erspart.