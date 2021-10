Mann randaliert in Imbiss

Ein 36-Jähriger hat am Mittwochabend für Aufruhr in einem Imbiss in Heilbronn-Böckingen gesorgt, wie die Polizei am Donnerstag meldete. Angestellte des Imbisses hatten die Polizei verständigt, weil der Mann offenbar aggressiv in den Laden gekommen sei. Er habe Mitarbeiter beleidigt und dann sein Geschlechtsteil entblößt. Als die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung eintraf, lag der 36-Jährige am Boden, verhielt sich aggressiv und gab an, verletzt zu sein. Während der Fahrt im Rettungswagen griff er die Besatzung und die Polizeibeamten mehrfach an und beleidigte sie. Der Mann wurde schließlich in eine Klinik gebracht.