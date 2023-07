per Mail teilen

In Heilbronn werden am Dienstag mal wieder sogenannte Schrotträder eingesammelt. Das Ordnungsamt hatte diese zuvor mit einer Banderole als Schrotträder gekennzeichnet.

Wer in Heilbronn sein Fahrrad schon länger an irgendeinem Baum stehen gelassen hat, sollte am Dienstag schnell nochmal vorbeischauen: Denn die Stadt Heilbronn und die Polizei sammeln mal wieder sogenannte Schrotträder ein. Das Ordnungsamt hatte die Räder im gesamten Stadtgebiet zuvor mit Banderolen als Schrotträder gekennzeichnet, nun würden sie entfernt, heißt es.

Fahrrad als gestohlen gemeldet?

Als Schrotträder werden laut Stadt Fahrräder eingestuft, die die Kriterien der Fahruntüchtigkeit wie defekte Bremsen, verrostete Kette, platte Reifen, fehlender Sattel oder fehlender Lenker erfüllen. Die eingesammelten Räder werden von der Polizei geprüft. Sollten sie als gestohlen gemeldet sein, werden die rechtmäßigen Besitzer informiert. Die restlichen Räder werden für drei Monate eingelagert.

Während dieser Zeit können sich die Besitzerinnen und Besitzer beim Amt für Straßenwesen melden, um ihre Fahrräder zurückzuerhalten. Nach Ablauf der drei Monate werden die Fahrräder verwertet bzw. entsorgt.