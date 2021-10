Das Konzept für den Heilbronner Weihnachtsmarkt steht fest

Kostenlos und möglichst frei zugänglich für alle, so plant die Heilbronn-Marketinggesellschaft den sogenannten "Käthchen-Weihnachtsmarkt" in diesem Jahr. Eröffnet wird er am 25. November.

Gleich zu Beginn der Pressekonferenz am Dienstag hatte der Geschäftsführer der Heilbronn-Marketinggesellschaft Steffen Schoch eine zentrale Botschaft parat: "Das kostenpflichtige Armband für die Besucher, das mal in der Diskussion war, ist vom Tisch. Wir hatten es nie favorisiert." Entlang der Fußgängerzone sollen die klassischen Warenstände stehen. Wer hier vorbeikommt, für den gelten die gleichen Regeln wie im Einzelhandel. Dort besteht derzeit keine Testpflicht. Für die Gastronomie gebe es darüber hinaus abgesperrte Bereiche. Freie Fahrt an den Wochenenden Die Heilbronner Einzelhändler um ihren Vorsitzenden Johannes Nölscher werteten den geplanten Weihnachtsmarkt als Chance, wieder mehr Menschen vom Online-Handel zurück in die Innenstadt zu holen. Und der Heilbronner-, Hohenloher-, Haller Nahverkehr bietet an den vier Adventswochenenden freie Fahrt in Bussen und Bahnen im Stadt- und Landkreis Heilbronn und im Hohenlohekreis. Damit können die Menschen auch andere Weihnachtsmärkte besuchen. Weihnachtsmarkt mit 70 Ständen 70 Stände soll der Heilbronner Weihnachtsmarkt umfassen. Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) geht unterdessen von einer weiter steigenden Hospitalisierungsrate aus. Er rechnet damit, dass nur noch gegen Corona geimpfte und genesene Menschen Zugang zu den Gastronomiebereichen haben werden. Der "Käthchen-Weihnachtsmarkt" endet am 22. Dezember.