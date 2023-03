Crailsheim: Verkehrskontrolle wird zur Verfolgungsjagd

per Mail teilen

In Crailsheim ist in der Nacht zum Mittwoch aus einer Verkehrskontrolle eine Verfolgungsjagd geworden. Laut Polizei hat ein Autofahrer plötzlich Gas gegeben.

Anstatt für die Kontrolle anzuhalten, beschleunigte der 25-Jährige laut Polizei und fuhr zunächst quer durch Crailsheim in Richtung Stimpfach (Kreis Schwäbisch Hall). Als ihm bei der Verfolgungsjagd eine weitere Polizeistreife entgegenkam, wäre es fast zu einem Frontalzusammenstoß gekommen, so die Polizei. Anschließend ging die Fahrt weiter - sie endete schließlich in einer Sackgasse im Crailsheimer Ortsteil Goldbach.

Betäubungsmittel dabei, aber keinen Führerschein

Von hier aus habe der Fahrer dann zu Fuß flüchten wollen. Die Polizei nahm ihn dennoch schnell fest. Der Grund seiner Flucht: Er hatte laut Polizei verschiedene Betäubungsmittel dabei, allerdings keinen Führerschein. Einen solchen besitze er nicht, heißt es in der Mitteilung.