In den Kreisen Heilbronn, Schwäbisch Hall, Main-Tauber und Hohenlohe waren die ersten Impftermine innerhalb kürzester Zeit vergeben. Im Stadtkreis Heilbronn waren die ersten beiden Tage sogar innerhalb von 20 Minuten ausgebucht, so die Stadtverwaltung.

Für die Kreisimpfzentren in der Region hat am Dienstag die Anmeldung begonnen. Zunächst können Menschen, die älter sind als 80 Jahre sowie Pflegekräfte einen Termin vereinbaren.

Der große Ansturm hat für Frust gesorgt: Telefonate sind plötzlich abgebrochen, viele Menschen kamen nicht durch. Wie eine SWR-Hörerin aus Obersulm-Affaltrach (Kreis Heilbronn) berichtet, musste sie etwa 50 Mal die Impf-Hotline anrufen, um durchzukommen. Dann aber habe man ihr und ihrem Mann nur noch einen Termin in Stuttgart angeboten.

Impfstoff auch für SLK-Kliniken

Die Gewerkschaft Verdi meldet, in einigen Krankenhäusern im Land bekämen auch Beschäftigte auf Covid-Stationen keine Termine, sondern müssten sich selbst kümmern. Der Stadt- und der Landkreis Heilbronn haben allerdings vereinbart, für die Mitarbeiter der SLK Kliniken vorerst 300 Impfdosen zu reservieren.

Allerdings wissen die Behörden nicht sicher, ob die Corona-Impfungen am Freitag wirklich starten können wie geplant. Noch sei der Impfstoff nicht da, heißt es. Wie berichtet, meldet der Hersteller Pfizer/Biontech Lieferschwierigkeiten.

Start am Freitag

Die Zentren sollen am Freitag die Arbeit aufnehmen, vorausgesetzt, sie haben bis dahin den Impfstoff. Die Stadt Heilbronn bleibt allerdings optimistisch: Sie rechnet für das Kreisimpfzentrum in Horkheim bis Freitag mit einer Lieferung von 1.170 Impfdosen.

An den kommenden zwei Wochenenden will die Stadt 640 Corona-Impfungen in Horkheim anbieten. Ein Sprecher der Stadt sagte, die Impftermine könnten ab heute gebucht werden.

Terminvergabe über Hotline oder Online

Die Anmeldung für einen Termin ist auf zwei Wegen möglich:

Telefonisch unter der Nummer 116 117

Online über www.impfterminservice.de

KIZ Öhringen will Freitag starten

Auch das Kreisimpfzentrum in Öhringen soll am Freitag an den Start gehen. Mittlerweile sei in einem Probelauf auch die vom Land gelieferte IT und Software getestet worden, teilte der Technische Leiter, Kreisbrandmeister Torsten Rönisch, mit.

Der Landrat des Hohenlohekreises, Matthias Neth (CDU), erklärte, natürlich könne man nur Termine freischalten, für die es genug Impfstoff gebe. Er rechne aber fest damit, dass auch in seinem Landkreis bis zum Wochenende genug Impfdosen verfügbar seien.