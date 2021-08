Seit der letzten Bund-Länder-Konferenz und der neuen Corona-Verordnung ist die Zahl der Impfungen in der Region Heilbronn-Franken teilweise gestiegen.

In der seit Montag (16. August) in Baden-Württemberg geltenden Corona-Verordnung spielt vor allem die sogenannte 3G-Regel eine wichtige Rolle. Das bedeutet, dass bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens nur noch Menschen offen stehen, die gegen Corona geimpft, von einer Infektion genesen oder negativ getestet sind. Ob ein Zusammenhang zwischen der leicht gestiegenen Impfnachfrage in Heilbronn-Franken besteht, ist unklar. Für eine Aussage ist es auch noch zu früh. Auch das Gesundheitsministerium betrachtet einen möglichen Zusammenhang zwischen der neuen Corona-Verordnung und den steigenden Impfzahlen mit Vorsicht.

Kreisimpfzentren wieder mehr ausgelastet

Dennoch steigt die Nachfrage nach Corona-Impfungen. So berichtet ein Sprecher im Main-Tauber-Kreis von einem deutlichen Anstieg.

"Also wir erkennen ganz eindeutig, dass es wieder eine größere Nachfrage in unserem Kreisimpfzentrum gibt. Beispielsweise bei den Erstimpfungen mit Biontech, die bewegten sich zuletzt stabil bei rund 40 am Tag, in den vergangenen Tagen waren es wieder 80."

Auch der Einmalimpfstoff von Johnson & Johnson sei sehr beliebt, so der Sprecher: "Da waren es 20 Impfungen am Tag, nun sind es wieder 70."

Heilbronner zieht es zum Impfbus

Der Hohenlohekreis spricht von einem leichten Anstieg am Corona-Impfungen. In der Stadt Heilbronn wird wieder mehr geimpft, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Hier wird vor allem der Impfbus angesteuert, der seit einiger Zeit im Stadtgebiet unterwegs ist und an verschiedenen Stationen Halt macht.

"Dort haben sich die Zahlen nicht ganz verdoppelt, aber sie sind deutlich gestiegen."

Mehr Impfungen von Jüngeren im Main-Tauber-Kreis

Die neuste Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für die Impfung von Kindern wirke sich bislang zahlenmäßig aber noch nicht in Heilbronn aus: "Wir hatten schon zuvor vereinzelt Impfungen von Kindern. Auf diesem Niveau ist das bislang geblieben.", sagte Claudia Küpper. Die Stadt geht aber davon aus, dass die Nachfrage in dieser Altersgruppe nach der Stiko-Empfehlung noch steigt.

Einen Anstieg bei den Jüngeren Impfwilligen verzeichnet der Main-Tauber-Kreis: Die Häflte der Erstimpfungen mit Biontech am Montag seien Kinder und Jugendliche in der Altersgruppe von zehn bis 20 Jahren gewesen, so der Sprecher: "Wir denken, dass sich hier jetzt doch abzeichnet, dass die Jüngeren ab zwölf Jahren, mit Einverständnis der Eltern natürlich, geimpft werden möchten."

Kaum Veränderungen im Impfverhalten im Kreis Schwäbisch Hall

Das Landratsamt Schwäbisch Hall teilte mit, dass die neue Corona-Verordnung und die Stiko-Empfehlung im Kreisimpfzentrum (KIZ) noch zu keinem signifikanten Anstieg bei den Erstimpfungen geführt habe. Dazu seien die Veränderungen auch zeitlich noch nicht lange genug in Kraft. "Wir stellen uns aber auf steigende Impfzahlen ein", so die Sprecherin des Landratsamts.