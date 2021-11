Corona-Pandemie: "Impfvan" tourt durch Heilbronn-Franken

Assistenzarzt Dr. Dominic Keller lief die Impfkampagne zuletzt zu schleppend. Deswegen tourt er jetzt zusammen mit befreundeten Ärztinnen und Ärzten mit seinem "Impfvan" durch die Region.

Mittlerweile sitzt jeder Handgriff. Wo das Team des Heilbronner Impfvans auch aufschlägt - nach einer halben Stunde steht das kleine Zelt vor dem Auto und es kann losgehen.

Schon bald haben sie hier alle Hände voll zu tun. Denn die Schlange an jenem Morgen vor der Veranstaltungshalle Harmonie in Heilbronn wächst schnell. Das, was sich Dominic Keller zusammen mit befreundeten Ärzten überlegt hat, kommt an. Die Nachfrage sei gewaltig.

"Die Hausärzte kriegen das zwar ganz gut auf die Reihe, aber sind auch froh über jede Unterstützung. Da, wo wir halten, bieten wir ein niederschwelliges, einfaches Angebot."

Viele Booster-Impfungen

Tatsächlich holen sich die meisten an diesem Morgen ihre Booster-Impfung ab, viele sogar ganz spontan. Wie Michael Pühler aus Flein.

"Ich hab was zu erledigen gehabt in Heilbronn und habe gesehen, dass es das hier heute gibt und dann habe ich gedacht, das nehme ich gleich mit."

Marina Stark ist eigentlich ein bisschen zu früh dran für die Booster-Impfung, will aber wegen eines beruflichen Termins auf Nummer sicher gehen. Sie hatte Dr. Dominic Keller schon morgens um fünf Uhr angeschrieben, ob er sie trotzdem impft. Er antwortete innerhalb von wenigen Minuten.

"Eigentlich bin ich zwei Tage zu früh, aber das war kein Problem."

Privatinitiative längst unverzichtbarer Teil der Impfkampagne

Die Stadt Heilbronn sagt: Der private Impfvan sei mittlerweile neben dem eigenen Impfbus und dem stationären Impfpunkt der dritte wichtige Baustein ihrer Impfkampagne. Diese nimmt wieder Fahrt auf: Dr. Dominic Keller beobachtet auch zunehmend mehr Erstimpfungen.

"Wir freuen uns tatsächlich um jeden Einzelnen, der geimpft wird, der auch die erste Impfung bekommt. Es sind tatsächlich wieder viele Erstimpfungen."

Bei einem Impfvan soll es übrigens nicht bleiben. Keller plant, bald mit mehreren Fahrzeugen in der Region unterwegs zu sein. Interessierte Helfer gebe es genug.