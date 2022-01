Genügend Kinder-Impfstoff in Heilbronn

Der Heilbronner Impfstützpunkt in der Kaiserstraße bietet am Dienstag wieder Erst- und Zweitimpfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren an.

Zunächst war unklar, ob schon genügend Impfstoff für Kinder vorrätig sein würde, sagte Stadtsprecherin Suse Bucher-Pinell dem SWR. "Die gute Nachricht: es ist ausreichend Impfstoff vorhanden."

Somit können all jene Kinder, die am 14. Dezember ihre Erstimpfung bekommen haben jetzt ihre Zweitimpfung bekommen. Auch Erstimpfungen können im Impfpünktchen verabreicht werden. Wichtig sei das Einverständnis beider Eltern, heißt es von der Stadt.

Überall in der Region Möglichkeiten zur Impfung

In ganz Heilbronn-Franken werden weiterhin viele Corona-Impfungen angeboten, vielerorts auch ohne Termin. In Heilbronn ist in dieser Woche neben dem Impfpunkt in der Kaiserstraße auch der Impfpunkt in der Harmonie in Betrieb. Zudem ist der Impfbus in der Stadt unterwegs. Hier kann jeder kommen der will, auch ohne Termin.

Ebenso in Künzelsau, wo am Dienstag von 10 bis 17 Uhr im ehemaligen Notariat am Rathaus geimpft wird. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen, allerdings nicht für Kinder unter 12 Jahren.

Kurzentschlossene können sich auch am Impfstützpunkt in Crailsheim-Roßfeld melden, wie es hieß, hier gibt es aktuell noch freie Termine. Von 20:30 Uhr bis 21 Uhr gibt es zudem täglich ein Zeitfenster für Impfungen ohne Termin.

Arzt: "Impfbereitschaft in Heilbronn weiter hoch"

Die Impfbereitschaft in Heilbronn ist weiter hoch. Im Dezember wurden in den Impfstützpunkten der Stadt rund 27.000 Impfungen verabreicht. Vor allem zwischen Weihnachten und Neujahr sei die Nachfrage nach Booster-Impfungen hoch gewesen, so Arzt Dominic Keller, der den Impf-Van betreibt.

Rund 6.000 Impfungen wurden alleine in der Woche vom 27. bis 31. Dezember verabreicht. Zwischen den Jahren hatten viele Leute Zeit, sodass sich mancher spontan entschieden habe vorbeizukommen, heißt es.