Heilbronner Kreisärzteschaft: Stimmung am Impfbus kippt

Die Nachfrage bei Corona-Impfungen in Heilbronn-Franken ist hoch. Mediziner berichten von einer immer aggressiveren Stimmung. Am Heilbronner Impfbus stehen nun Sicherheitskräfte.

In Heilbronn werden inzwischen im Impfpunkt und im Impfbus täglich rund 1.000 Menschen geimpft, berichtet der Sprecher der Heilbronner Kreisärzteschaft, Martin Uellner. Die Nachfrage sei riesig, die Warteschlangen würden immer länger. Die Kapazität sei mit 1.000 Impfungen täglich erschöpft.

"Wir können die Nachfrage eigentlich mit Bus und Impfpunkt im Moment gar nicht ausreichend bedienen."

Vor dem Heilbronner Impfbus kippe die Stimmung, so Uellner. Jeder wolle drankommen, aber irgendwann müsse auch die Schlange beendet und den Leuten gesagt werden: "Heute geht nichts mehr."

Security wegen aggressiver Stimmung

Die Stimmung werde zunehmend aggressiver. Deshalb ist jetzt Security vor Ort.

"Die Mitarbeiter, die außen vor dem Bus stehen, werden teilweise massiv verbal bedroht, so dass wir ab sofort nur noch mit Security am Bus arbeiten können."

Die Menschen merken laut Uellner, dass ihnen die Zeit davon läuft und sie eine Impfung brauchen. Manche wollten über Weihnachten nach Hause reisen und bräuchten einen Impfnachweis. Dazu kämen die 2G-Regelungen in vielen Bereichen.

Körperlich am Limit

Er und seine Mitarbeiter seien am Rande der Erschöpfung, sagt Uellner. Gearbeitet werde von morgens bis in die Nacht – und das auch an Wochenenden. Das sei das Maximum, das geleistet werden könne. "Lange geht das nicht mehr gut", sagt Uellner.