Die Impfzentren in Öhringen und in Rot am See machen beide aktuell die gleiche Erfahrung: Immer mehr vereinbarte Impftermine werden einfach nicht wahrgenommen.

Im Kreisimpfzentrum des Hohenlohekreises in Öhringen (Hohenlohekreis) sind am vergangenen Wochenende 300 gebuchte Termine nicht wahrgenommen worden. Wie der erste Landesbeamte des Hohenlohekreises, Gotthard Wirth, auf SWR-Anfrage mitteilte, hat das Kreisimpfzentrum 220 Termine aber noch kurzfristig nachbesetzen können. Dabei wurden Personen kontaktiert, die eigentlich später einen Impftermin gehabt hätten oder kurzerhand Begleitpersonen geimpft. Wirth appelliert an die Bürger, nicht mehr notwendige Impftermine abzusagen.

Das vermehrt Impftermine, gerade für Zweitimpfungen, nicht wahrgenommen werden, führt Wirth auch auf den neuen erlaubten Impfstoff-Mix von Astrazeneca und Biontech zurück. Dadurch gebe es ein kürzeres Zeitintervall, als ursprünglich mit zwei Dosen Astrazeneca. Offenbar seien viele schon früher zum zweiten Mal mit Biontech geimpft worden.

Zentrales Impfzentrum hat noch freie Termine

Auch im Zentralen Impfzentrum in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) fallen pro Tag schwankend zwischen 50 und 150 gebuchte Termine aus. Außerdem gibt es hier zahlreiche freie offene Termine, die man buchen kann. Bis eine Stunde vorher sind noch Buchungen möglich, auch für mRNA-Impfstoffe.

"Vielleicht ist es einfach die allgemeine Impfmüdigkeit, da kann man nur spekulieren. Wir kennen die Gründe ja nicht."

Das Zentrale Impfzentrum habe auf die neue Situation reagiert und einzelne Schichten bereits gestrichen.

Zweite Impfdosis soll früher verabreicht werden

Zudem wollen die beiden Impfzentren im Kreis Schwäbisch Hall die Corona-Zweitimpfungen früher verabreichen - und teilweise auch ohne Termin. Grund ist die geänderte Impfstrategie des Landes. Die Impfzentren reagieren jetzt darauf, hat das Landratsamt mitgeteilt.

Erstimpfungen gibt es demnach von der kommenden Woche an vorerst nur noch mit Astrazeneca sowie Johnson & Johnson. In einer Sonderaktion sollen diese beiden Vakzine am kommenden Wochenende ohne Termin verimpft werden. Wer eine Erstimpfung mit Astrazeneca bekommen hat, soll die Zweitimpfung mit dem Impfstoff von Biontech oder Moderna erhalten. Denn diese Kombination biete laut Oxford-Studie den größten Schutz. Zweitimpfungen seien auch ohne Termin möglich, aber mit Wartezeiten verbunden.