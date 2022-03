KIZ Wolpertshausen: Priorisierungen sollen im Juni fallen, doch Impfstoff ist weiter knapp

per Mail teilen

Für den 7. Juni ist in Baden-Württemberg der Wegfall der Impfpriorisierung angekündigt. Doch im Kreisimpfzentrum Wolpertshausen beispielsweise müssen erst die Zweitimpfungen abgearbeitet werden.

Das Kreisimpfzentrum (KIZ) Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) ist voll ausgelastet. Vor Kurzem wurde es auf den Zwölf-Stunden-Betrieb ausgedehnt, sagt Erich Scholz vom Schwäbisch Haller Landratsamt. Heißt: Am Tag bekommen hier bis zu 800 Menschen ihre Spritze gegen Corona. Zwölf Stunden am Tag, sieben Tage die Woche laufe der Betrieb, so Scholz vom Landratsamt. Gleichzeitig bestätigt er: Trotzdem gibt es kaum neue Termine. Denn der Impfstoff werde weitgehend für Zweitimpfungen gebraucht, für Erstimpfungen bleibe wenig übrig.

Sorgen im Landratsamt wegen des Impfstoffmangels

Neu freigeschaltete Termine sind binnen Minuten weg. Bei Biontec gehe es sehr schnell, so Koordinator Olaf Mutschler. Bei Astrazeneca kann es vorkommen, dass es etwas länger dauere. Aber in der Regel gehe es auch da relativ schnell.

Angekündigte Impftsoffmengen reichen nicht

Der Schwäbisch Haller Landrat Gerhard Bauer (parteilos) macht sich unterdessen Sorgen: Wie soll das in den kommenden Tagen werden, wenn das Kreisimpfzentrum in Wolpertshausen schon jetzt die vorgesehene Maximalkapazität erreicht hat? Die vom Land angekündigten Impfstoffmengen für Juni seien so gering, dass die Kapazitäten unter Umständen wieder heruntergefahren werden müssen. Und das, wo doch die Priorisierungen aufgehoben werden und sich noch mehr Menschen um einen Termin bemühen.