In der Region Heilbronn-Franken startet am Freitag der Impfbetrieb in den Kreisimpfzentren. Den Anfang machte das Heilbronner Impfzentrum in Horkheim.

Kurz vor dem Start bildete sich eine kleine Schlange vor der Stauwehrhalle in Horkheim. Im Wartebereich waren schnell ein gutes Dutzend Menschen. Alles lief ruhig und geordnet ab. Die erste Spritze erhielt eine 84-Jährige aus Oedheim.

Impfdosen in Heilbronn auf zwei Tage verteilt

In Heilbronn werden die ersten 150 Impfungen aufgeteilt auf zwei Tage - jeweils 75 Impfdosen pro Tag. Sobald es genug Impfstoff gebe, könne die Kapazität hochgefahren werden, so die Stadt Heilbronn. Dann sind bis zu 800 Impfungen am Tag veranschlagt, so die Stadt.

Die erste Impfdosis im Horkheimer Kreisimpfzentrum wurde verabreicht SWR

Zuvor wurden 9.000 Senioren mit einem Brief von der Stadt über die Anmeldemöglichkeiten zum Impfen informiert. Bis alle Menschen in der ersten Impfgruppe einen Termin erhalten können, wird es viele Wochen dauern.

Impfdosen im unteren dreistelligen Bereich

In der Region gehören zu den Impfberechtigten Menschen ab 80 und Angehörige der Pflegeberufe, dies sind rund 80.000 Menschen. Die Kreisimpfzentren in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall), Öhringen (Hohenlohekreis) und Ilsfeld-Auenstein (Kreis Heilbronn) haben am Freitagnachmittag die Arbeit aufgenommen, aber zu Beginn auch nur mit Impfdosen im unteren dreistelligen Bereich.

Tägliche Impfungen im Main-Tauber-Kreis geplant

An wie vielen Tagen pro Woche geimpft wird, ist unterschiedlich. Das Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim hat ebenfalls seinen Betrieb aufgenommen. Gleichzeitig sind die mobilen Impfteams gestartet. Im Impfzentrum könnten am Tag bis zu 750 Menschen geimpft werden. Wegen Impfstoff-Knappheit sind es momentan aber nur 25 Impfungen, die jedoch täglich stattfinden, so Christoph Schauder, erster Landesbeamter des Main-Tauber-Kreises.

Das Impfzentrum in Horkheim hat geöffnet SWR

Einige Stunden reichen zum Start

In Öhrigen geht man davon aus, sollen bis zum Abend alle Impfungen durch sein, die nächsten sind dann erst in einer Woche geplant.