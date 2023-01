Heilbronn: Impfpunkt stellt Betrieb ein

Zwei Jahre lang war der Impfpunkt in der Heilbronner Kaiserstraße Anlaufstelle für Impfwillige. Inzwischen lohnt sich das Angebot nicht mehr und wird deshalb eingestellt.

Der Heilbronner Impfpunkt in der Heilbronner Kaiserstraße ist am Donnerstag zum letzten Mal von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Danach wird das letzte öffentliche Impfangebot der Stadt endgültig geschlossen. Seit Monaten ging die Nachfrage soweit zurück, dass sich eine eigene von der Stadt organisierte Impfstelle nicht mehr lohne, so Sozialbürgermeisterin Agnes Christner (SPD). Rund zwei Jahre war der Heilbronner Impfpunkt geöffnet und damit eine der zentralen Anlaufstellen in der Stadt.



Über 200.000 Menschen wurden in Heilbronn geimpft

Auch das Land hatte sich bereits Ende vergangenen Jahres aus der Finanzierung zurückgezogen und die Einstellung der Impfzentren empfohlen. Seit Beginn der Pandemie wurden über 205.000 Menschen in öffentlichen Stellen oder bei Aktionen in Heilbronn gegen Corona geimpft, rund 7.000 Menschen nur im Impfpunkt. Nun sollen, wie auch vor der Pandemie üblich, niedergelassene Ärzte die Impfungen übernehmen. Die Empfehlung im Impfpunkt: Auf der Website impftermin-bw.de kann für den gewünschten Impfstoff ein impfender Arzt gefunden werden.

Gesundheitsamt stärkt wieder andere Bereiche

Während der Pandemie waren Gesundheitsämter in Deutschland teilweise extrem gefordert. Impfungen, Kontaktpersonennachverfolgungen, die Aufgaben waren vielfältig. Dadurch sind viele andere Aufgaben in den Hintergrund gerückt, die jetzt wieder wichtiger werden. Nun sind auch wieder Kapazitäten vorhanden die restlichen Aufgaben umfassend zu erfüllen, erklärt Peter Liebert, Leiter des Heilbronner Gesundheitsamts.