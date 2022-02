Bad Mergentheim wirbt für Impfen und Zusammenhalt

per Mail teilen

Die Stadt Bad Mergentheim hat eine breite Werbekampagne fürs Impfen gestartet. Unter dem Motto "Lebensfreude statt Lockdown" wird mit großen bunten Bannern an mehreren markanten Standorten im Stadtgebiet für den Pieks aus der Pandemie geworben. Getragen werde die Aktion, die auch ein Zeichen für Zusammenhalt setzen soll, von einem breiten Bündnis, hieß es. "Wir werben für einen gesellschaftlichen Dialog, der auf dem Boden des Grundgesetzes stattfindet," so Oberbürgermeister Udo Glatthaar (CDU). Er appellierte an alle, Veranstaltungen oder Demonstrationen anzumelden. Die Stadt hatte unangemeldete Corona-Proteste untersagt. Im Januar kippte das Verwaltungsgericht Stuttgart dieses Verbot.