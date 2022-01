Neue Impf-Aktion bei Ziehl-Abegg in Künzelsau

Beim Künzelsauer Ventilatorenbauer Ziehl-Abegg (Hohenlohekreis) sind ersten Erhebungen zufolge im Produktionsbereich nur rund die Hälfte der Mitarbeiter geimpft. In anderen Bereichen liege die Impfquote jedoch deutlich höher, hieß es. Im Schnitt erwarte man eine Impfquote in der ganzen Firma von 55 bis 60 Prozent, endgültige Zahlen werden erst am Freitag erwartet. Die Personalchefin von Ziehl-Abegg, Jenny Wacker, sagte dem SWR Studio Heilbronn, dass man mit einer höheren Impfquote gerechnet hätte. Man versuche nun die Mitarbeiter mit gezielten Angeboten zu motivieren, sich noch impfen zu lassen. mehr...