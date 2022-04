Behörden und Arztpraxen bestellen Corona-Impfstoffe "auf Sicht"

per Mail teilen

Auch in Heilbronn lässt die Impfbereitschaft Richtung Sommer nach. Deswegen musste bereits Corona-Impfstoff entsorgt werden. Mittlerweile ist die Situation entspannter.

Martin Uellner ist Vorsitzender der Heilbronner Kreisärzteschaft. Er war unter anderem im Heilbronner Impfbus engagiert. Und er lässt Zahlen sprechen: Als die Anti-Corona-Impfkampagne auf dem Höhepunkt war, rollten die Impfdosen bei ihm in hohen Mengen an. Wenn er jetzt bestellt, dann quasi in fast mikroskopisch geringen Dosen - "dramatisch" weniger, wie er sagt:

"Die Zahl der Impfungen bewegt sich im Prozentbereich, vielleicht fünf Prozent von dem, was ich zu Hochzeiten hatte."

Auch im Landkreis Heilbronn ist der Impfstützpunkt in Ilsfeld-Auenstein (Kreis Heilbronn) nur noch vier Tage die Woche geöffnet - laut Landratsamt Heilbronn mit etwa 25 Impfungen am Tag. Und bei Erstimpfungen herrscht im Augenblick fast totale Flaute. Uellner glaubt nicht, dass diejenigen, die sich gegen eine Impfung entschieden haben, noch überzeugt werden können. Zumindest nicht, solange die Infektionszahlen sinken und der Sommer kommt. Und auch solange es keine neue Variante gibt, die eventuell ansteckender ist und schwerwiegender verläuft.

Aktuell kaum mehr abgelaufene Impfdosen

Weil seit Jahresbeginn immer weniger Menschen zum Impfen gehen, sind zuvor bestellte Impfdosen irgendwann ein Fall für die Mülltonne geworden. Das Ablaufdatum wurde erreicht.

Zum Beispiel wurden im Kreis-Impfstützpunkt in Ilsfeld-Auenstein von Dezember bis Ende Februar rund 900 Impfampullen wegen fehlender Nachfrage entsorgt, im März noch etwas über 250 - aktuell aber keine mehr. Ein ähnliches Bild ergibt sich in den Heilbronner Arztpraxen. Überall wird jetzt Impfstoff "auf Sicht" bestellt.