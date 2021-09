Nächtliche Impfaktion in Heilbronn mit 100 Impfungen

Bei der langen Impfnacht am Samstag auf dem Heilbronner Marktplatz sind rund 100 Menschen gegen Covid19 geimpft worden. Das berichtet die Stadt. Ein befürchteter Andrang blieb aus.

Bürgermeisterin Agnes Christner zieht in einer Mitteilung eine positive Bilanz: Man sei mit der Resonanz sehr zufrieden und habe die Zielgruppe erreicht, die man erreichen wollten, nämlich junge Leute. Die Atmosphäre war demnach entspannt, das Feedback positiv. DJs legten begleitend Musik auf, dafür war eine kleine Bühne aufgebaut. Mit den genau 98 Neu-Imfpungen am Imfpclub am Samstagabend beim "Impfclub" wurden in Heilbronn allein an diesem Tag fast 300 Menschen gegen das Coronavirus geimpft.

Vorab Kritik an möglichem "Massen-Event"

Der "Impfclub" polarisierte. Bewusst jugendgerecht wollte er zum Impfen einladen - doch mit einem Club oder nächtlichem Feiern sollte er dann doch nichts zu tun haben. Darauf legte die Stadt Heilbronn Wert und behielt recht.

Marktplatz wird zum Impfclub - oder doch nicht?

Zwischen 21 und 0 Uhr luden die Stadt und die "Transferstelle Nachtleben Heilbronn" zur Impfung ein - in "chilliger" Atmosphäre mit Musik. Während der Impfbus auf dem Heilbronner Marktplatz Station machte, legten abwechselnd drei DJs auf.

Es handele sich um eine Aktion zur Steigerung der Impfbereitschaft und nicht um eine Party, so Agnes Christner.

Stadt hoffte auf 200 Impfwillige

Normalerweise erreiche man mit dem Impfbus pro Station etwa 100 Menschen. Nun hoffte die Stadt, diese Zahl am Samstag mit dem "Impfclub" verdoppeln zu können - was nicht gelang.

Welcher Impfstoff wurde geimpft

Geimpft wurde nach Wahl mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson. Für unter 18-Jährige war nur der Impfstoff von Biontech zugelassen. Unter 16-Jährige mussten von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Dazu musste von beiden Erziehungsberechtigten das schriftliche Einverständnis vorliegen.