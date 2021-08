per Mail teilen

Die Stadt Heilbronn zieht ein positives Zwischenfazit beim Impfbus. Bislang sind 1.500 Personen geimpft worden. Das Angebot, sich spontan impfen lassen zu können, wird gut angenommen.

"Wir bringen den Alltag zurück" steht groß auf dem weißen Impfbus. Das rollende Impfzentrum steht an ganz verschiedenen Orten in der Stadt Heilbronn. Mal vor einem Biergarten, mal an einer Schule. Beim Termin direkt vor dem Heilbronner Theater sitzen auf schwarzen Stühlen im Freien mehrere Menschen, die auf ihre spontane Impfung warten.

"Ich bin mit dem Auto vorbeigefahren und habe den Impfbus gesehen. Ich bin gleich die nächste Kurve abgebogen. Ich bin rein, hab mich impfen lassen."

Menschen erreichen, die bisher nicht geimpft sind

Vor dem Impfbus ist ein vielfältiger Sprachenmix zu hören. Mit dem Impfbus will die Stadt Menschen erreichen, die bislang nicht in einem Impfzentrum oder bei einem Hausarzt waren.

"Hier ist die Welt zu Gast. Das muss man so sagen. Da ist Afghanistan, Nordafrika, Südeuropa. Es ist genau die Klientel, die sich bislang nicht hat impfen lassen. Es gibt dafür ganz unterschiedliche Gründe."

Manche könnten sich schlicht die Fahrtkosten zu einem Impfzentrum nicht leisten, es gebe aber vor allem auch Sprachbarrieren und Berühungsängste. Außerdem hätten viele Menschen keinen Hausarzt, sagt Dr. Michael Scheerle, Arzt im Impfbus.

Frau will ab Herbst kein Geld für Corona-Tests zahlen

Eine junge Frau Ende 20 hat sich ebenfalls spontan für eine Impfung entschieden. Sie muss in einer Bildungseinrichtung immer wieder einen negativen Corona-Test vorlegen, für Geimpfte entfällt diese Pflicht. Da Corona-Tests ab Oktober zudem Geld kosten, will sich die Frau jetzt impfen lassen. Sie sei zwar noch nicht ganz davon überzeugt, aber sie habe das Gefühl, sie müsse das jetzt einfach tun.

Aufruf zu Impfungen

Nach dem Bund-Länder-Gipfel am Dienstag hatten Politiker nochmals verstärkt zu Impfungen aufgerufen. Unter heilbronn.de/impfbus gibt es die aktuellen Termine. Der Impfbus ist auch in den nächsten Tagen in der Stadt unterwegs.