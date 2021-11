Impfaktionen im Stadt und Landkreis Heilbronn

Insgesamt 19 Hausarztpraxen beteiligten sich heute an der Impfaktion im Stadt und Landkreis Heilbronn.

Im Stadt und Landkreis Heilbronn sollen in der vierten Corona-Welle die Impfquoten erhöht und Boosterimpfungen schneller durchgebracht werden. Dafür bieten an diesem Samstag 19 niedergelassene Ärzte jeweils mehrere Stunden Impfungen an. Alle Angebote können ohne Termin wahrgenommen werden.

Termine für Impfaktion in der Stadt Heilbronn

Praxis Agnieszka Wolf, Moltkestraße 27, 13.00 - 17.00 Uhr

Praxis Jansen/ Dr. med. Diehl, Happelstraße 61, 13.00 - 16.00 Uhr

Praxis Anne und Tobias Kaiser, Schmidbergstraße 22, 12.00 - 17.00 Uhr

Praxis Pfisterer, Gartenstraße 75, 15.00 -19.00 Uhr

Praxis Koppe, Schuchmannstraße 4, 10.00 -15.00 Uhr

Praxis Schönherr /Habermeier, Klingenberger Straße 45, 11.00 - 15.00 Uhr

Geimpft wird laut Informationen der Stadt Heilbronn mit dem Biontech Impfstoff.

Termine für Impfaktionen im Kreis Heilbronn

Flein: MVZ Flein Heilbronner Str. 9, 10 – 16 Uhr

MVZ Flein Heilbronner Str. 9, 10 – 16 Uhr Talheim: MVZ Talheim Praxis am Rathausplatz, 12 – 17 Uhr

MVZ Talheim Praxis am Rathausplatz, 12 – 17 Uhr Weinsberg: Praxis Fink/Ludwig Traubenplatz 3, 10 – 14 Uhr

Praxis Fink/Ludwig Traubenplatz 3, 10 – 14 Uhr Weinsberg: Praxis Ebinger, Vogler, Bäuerle Kernerstr. 17, 13 – 17 Uhr

Praxis Ebinger, Vogler, Bäuerle Kernerstr. 17, 13 – 17 Uhr Gemmingen: Gemeinschaftspraxis Klimm Schwaigerner Str. 29, 13 – 17 Uhr

Gemeinschaftspraxis Klimm Schwaigerner Str. 29, 13 – 17 Uhr Bad Wimpfen: Praxis Krestel-Al Khouri Rappenauer Str. 18, 12 – 16 Uhr

Praxis Krestel-Al Khouri Rappenauer Str. 18, 12 – 16 Uhr Schwaigern: Praxis Pfeil und Schwarz Schneller Str. 2, 9 – 17 Uhr

Praxis Pfeil und Schwarz Schneller Str. 2, 9 – 17 Uhr Neckarsulm: Praxis Lauk und Dethleffs Lerchenstr. 39, 9 – 18 Uhr

Praxis Lauk und Dethleffs Lerchenstr. 39, 9 – 18 Uhr Neckarsulm-Obereisesheim : Praxis Neuwirth Hauptstr. 27, 11 – 15 Uhr

: Praxis Neuwirth Hauptstr. 27, 11 – 15 Uhr Obersulm: Praxis Valean Bernhardstr. 24, 12 – 18 Uhr

Praxis Valean Bernhardstr. 24, 12 – 18 Uhr Untereisesheim: Praxis Picard Kelterplatz 1, 8 – 16 Uhr

Praxis Picard Kelterplatz 1, 8 – 16 Uhr Eberstadt: Praxis Frer Marktplatz 4, 13 – 17 Uhr

Praxis Frer Marktplatz 4, 13 – 17 Uhr Nordheim: Alter Bahnhof (Hauptstraße 26, 74226 Nordheim), 8 - 15 Uhr

Zwölf Praxen beteiligen sich an der Impfaktion im Kreis Heilbronn, heißt es auf der Website des Landkreises Heilbronn.

Andrang vor Impfbus in Heilbronn

Bereits am Vormittag sind Impfangebote in der Region stark nachgefragt. Am Impfbus in Heilbronn an der Festhalle Harmonie bildeten sich schon kurz vor 10 Uhr lange Warteschlangen. Deutlich über 100 Menschen waren gekommen.

Über 100 Menschen warten vor dem Heilbronner Impfbus SWR SWR

Impfungen überall ohne Termin

Initiiert hat die Impfaktion Dr. Martin Uellner. Der Vorsitzende der Kreisärzteschaft Heilronn engagiert sich bereits seit Beginn der Impfkampagne zum Beispiel im Kreisimpfzentrum Heilbronn.