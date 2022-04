Impf-Drive-In in Tripsdrill: 530 Menschen geimpft

1.000 Impfdosen gab es am Dreikönigstag beim Impf-Drive-In in Cleebronn (Kreis Heilbronn). Warum Initiator Stefan Lob optimistisch ist, mit solchen Aktionen auch jetzt noch Ungeimpfte umzustimmen.

Die Frau im Auto ist verwirrt. "Was denn für eine Einwilligungserklärung", fragt sie den Mann in Rettungskleidung, der neben ihrem Autofenster steht. "Wir wollen doch nur ins Wildparadies." Schnell ist das Missverständnis geklärt, alle lachen. Die Frau hat sich im Parkplatz geirrt. Hier geht's zum Impf-Drive-In. Das Wildparadies Tripsdrill bei Cleebronn (Kreis Heilbronn) ist ein paar Hundert Meter weiter.

Alle anderen in der Schlange sind richtig. Knapp 460 Anmeldungen hat es im Vorfeld für den Impf-Drive-In am Freizeitpark Tripsdrill gegeben. Impfungen waren am Dreikönigstag bis 18 Uhr aber auch ohne Anmeldung möglich.

Viele Impfungen möglich

Impfstoff für 1.000 Pikser hatten Koordinator Stefan Lob und sein Team aus Freiwilligen an diesem Tag zur Verfügung.

Sechs Impfstraßen gibt es auf dem Tripsdrill-Parkplatz SWR

Zum Start der Aktion bildet sich für kurze Zeit eine Schlange, die sich aber rasch wieder auflöste. Sechs Impfstraßen gab es auf dem Tripsdrill-Parkplatz. Die Fahrerinnen und Fahrer hielten unterwegs an mehreren Zeltpavillons. Erst wurden die Dokumente gecheckt, ganz am Ende folgte dann der Pikser.

Anschließend sollten die Menschen noch etwa eine Viertelstunde auf dem Parkplatz warten. Aussteigen mussten sie während des ganzen Prozederes kein einziges Mal.

Schnell und bequem: Impfen im Auto SWR

Genau das findet Sandra Kaierle-Knof aus Schwaigern (Kreis Heilbronn) gut an der Aktion. Sie hat sich beim Impf-Drive-In boostern lassen. "Wesentlich schneller und einfacher" als das Impfen beim Hausarzt findet sie solche Aktionen.

Sandra Kaierle-Knof aus Schwaigern im Impf-Drive-In Tripsdrill SWR

"Man ist in seinem geschützten Bereich im Auto unterwegs."

Impfen durch Angebot präsent

Auch Simone Walz aus Tamm (Kreis Ludwigsburg) ist zum Boostern hergekommen. Im Anschluss wollte sie bei sonnigem Wetter einen Tag mit ihrer Tochter Carolin im Wildparadies verbringen.

Walz glaubt, dass Impfaktionen wie diese Aktion Menschen überzeugen. Durch die Angebote sei das Impfen präsent, sagt Walz. "Es ist sicherlich auch ein bisschen so ein Massendruck, der dann aufkommt." Außerdem sei das Impfen wie hier beim Drive-In bequemer und schneller als etwa beim Hausarzt.

Simone Walz und ihre Tochter Carolin wollen nach dem Impfen ins Wildparadies SWR

"Manche Leute sind einfach stur"

Tai Trung dagegen ist skeptisch, dass sich mit solchen Aktionen Menschen erreichen lassen, die noch nicht geimpft sind.

"Manche Leute sind einfach stur", so Trung. Wenn sie gewollt hätten, hätten sie sich längst impfen lassen können, so der Mann, der an diesem Tag aus Heilbronn nach Cleebronn zum Impfen gefahren ist.

Wie die Idee entstanden ist

Ins Leben gerufen hat den Impf-Drive-In Stefan Lob. Der DLRG-Vorsitzende des Bezirks Ludwigsburg hat ein Impfzentrum an der Stuttgarter Messe geleitet und war auch schon an anderen Impfaktionen beteiligt.

Über einen bestehenden Kontakt zu Tripsdrill sei die Idee entstanden, dass DLRG und Malteser aus Ludwigsburg und Heilbronn am Dreikönigstag hier eine Aktion anbieten könnten. Der Feiertag eignet sich auch deshalb, weil die Helfer vor Ort fast ausschließlich Freiwillige sind, sagt Lob.

Initiator der Aktion: Facebook-Werbung ganz wichtig

Lob ist optimistisch, dass niederschwellige Aktionen weiterhin auch noch Ungeimpfte zum Impfen bewegen können. Ein Indiz dafür sieht er in den Anmeldungen für den Drive-In in Cleebronn: Etwa zehn Prozent der Anmeldungen seien von Menschen gewesen, die in Cleebronn an diesem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft werden wollten, so Lob.

Außerdem sei die Werbung in den sozialen Medien wichtig. Jede Impfaktion, bei der er mitgemacht hat, wurde auf Facebook gepostet. Etwa zehn bis zwanzig Prozent der Leute gaben später an, dass sie dadurch auf die Aktion aufmerksam geworden sind.

"Das waren in der Regel Menschen aus dem europäischen oder außereuropäischen Raum, die sich vielleicht nicht in lokalen Medien informieren, aber eben in den sozialen Medien unterwegs sind. Wir sind dankbar, wenn wir diese Menschen erreichen", so Lob.