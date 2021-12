Nach dem Weihnachtsgottesdient zum Impfen: Aktion in Lauffen erfolgreich

Die Impfaktion am ersten Weihnachtsfeiertag in Lauffen am Neckar war ein voller Erfolg. Booster- aber auch Erstimpfungen gegen das Coronavirus wurden verabreicht.

Rund 150 statt der geplanten 100 Impfungen hätte das Team der SLK-Kliniken Heilbronn nach dem Gottesdienst im evangelischen Gemeindehaus in Lauffen (Kreis Heilbronn) verabreichen können. Der Andrang war groß, schon vor Beginn der Aktion war die Schlange der Wartenden lang. "Es war einfach super", resümiert Organisator und Vikar Wolfram Theo Dünkel. Gerade am Feiertag hätten die Menschen Zeit, die unter der Woche arbeiten oder die Familie versorgen müssten. Impfwillige hätten teilweise eine Anfahrt von rund einer Stunde auf sich genommen. Am Ende hätte man leider wieder ein paar Menschen wegschicken müssen.

Die Schlange der Wartenden war schon vor Beginn der Impfaktion lang dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Freiwillige der Kirchengemeinde helfen bei Corona-Impfaktion

Die Idee zur Aktion hatte Vikar Dünkel selbst. Bei der eigenen Booster-Impfung habe ihn der Arzt darauf angesprochen, ob eine Aktion nicht einmal in den Reihen der Kirche möglich wäre. Gesagt, getan - und so fanden sich auch gleich Freiwillige in der Lauffener Gemeinde, die am ersten Weihnachtfeiertag die Aktion gerne begleiteten: So mussten zum Beispiel Nummern an die Wartenden ausgegeben werden.

Geimpft wurde mit BioNTech oder Moderna, hauptsächlich Booster-Impfungen. Es seien aber auch ein paar Erstimpfungen verabreicht worden, gerade das freute den Theologen besonders: "Es stimmt, dass wir als Kirche noch einmal andere Menschen erreichen, die bisher von anderen Impfaktionen nicht erreicht wurden." Die Kirche sei vor Ort zugänglich und ohne Terminbuchung über ein Online-Portal, wie beispielsweise oft Impfstützpunkte. Und so seien auch einige Menschen mit Behinderung gekommen, "für sie war es super, dass die Impfung in der Nähe und barrierefrei war". Es holte sich sogar eine junge Mutter die Corona-Impfung ab - sie hatte am selben Tag erst entbunden.

Kirche soll für die Menschen da sein

Dünkel sieht die Aktion als Unterstützung der Impfkampagne. In einer Demokratie müsse man zusammenarbeiten - gesellschaftliche Akteure, Kirchen und die Regierung. Dennoch reichten die vielen kleinen Aktionen nicht aus, um den Bedarf zu decken, mutmaßt der Vikar. Wahrscheinlich sei es sinnvoll, die Kreisimpfzentren wieder zu öffnen. Für die Kirche allerdings sei es an Weihnachten zunächst einmal die Aufgabe, die Weihnachtsbotschaft zu verkünden. Man sei nur glaubwürdig, indem man eben nicht nur predige, sondern auch das mache, was man selbst verkünde.

Ein Mann wird bei der Impfaktion in dem Gemeindehaus von einem Ärzteteam gegen das Coronavirus geimpft. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

"Wenn wir Menschen dazu auffordern, füreinander da zu sein, ist das auf Kirchenebene auch nur glaubwürdig, wenn wir auch für die Menschen da sind und auch mal unsere Türen aufmachen, dass man sich bei uns eine Impfung abholen kann."

Ob es einen Fortsetzung der Impfaktion in der evangelischen Kirche in Lauffen gibt, lässt Dünkel offen. Man sei auf jeden Fall bereit, nun müsse man schauen, was im neuen Jahr auf einen zukomme.