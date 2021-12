Merlins Crailsheim haben Fans zum Impfen eingeladen

Profisportvereine aus dem ganzen Land haben sich zusammengetan, um für die Corona-Impfungen zu werben. In der Hakro-Arena in Crailsheim gab es deshalb am Donnerstag eine 24-Stunden-Impfaktion.

Einmal boostern bitte - oder doch den ersten Pieks abholen? In der Hakro-Arena Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall), dem Trainingszentrum des Basketball-Bundesligisten, war viel los bei der Impfaktion:

"Wenn wir da einen kleinen Beitrag dazu leisten können, (...) um eine gewisse Normalität schneller zu erreichen, ist das unser Ziel und hier in Crailsheim ist es ein voller Erfolg."

Impfaktion der Hakro-Merlins Crailsheim SWR

Bis zu 1.500 Impfungen in Crailsheim

Geimpft wurde in der Arena am Donnerstag von 6 bis 24 Uhr - mit oder auch ohne Anmeldung, so Sprecher Martin Romig. "Wir haben nach Beginn der Werbung innerhalb der ersten 24 Stunden schon mehr als die Hälfte der möglichen Impftermine belegt. Also die Resonanz ist riesig. Wir haben aber noch Kapazitäten und wir können auch noch aufstocken. Insgesamt wären bis zu 1.500 Impfungen möglich", sagte er.

Die Impfaktion läuft erfolgreich bei den Basketballern der Hakro-Merlins Crailsheim SWR

"Unsere Offensive: Impfen"

Gemeinsam mit der Landesregierung wollten die Profisportvereine das Impftempo erhöhen. Unter dem Motto "Unsere Offensive: Impfen" fand eine landesweite 24-Stunden-Impfaktion in Stadien und Sporthallen statt, die vor allem Ungeimpfte erreichen sollte.

Impfbus an der Eishalle der Heilbronner Falken

Die Heilbronner Falken haben bereits am Mittwoch mit der Aktion begonnen. Sie haben von der Stadt den Impfbus gestellt bekommen. Er stand von Mittwochnachmittag bis Donnerstagabend vor dem Stadion der DEL2-Eishockeyprofis.

"Wir haben eine gewisse Vorbildfunktion und wir haben auch eine gewisse Reichweite und beides möchten wir einfach nutzen."

Impfbus bei den Falken in Heilbronn SWR Simon Bendel

Mit Tee die Wartezeit versüßen

"Wir haben geplant, dass wir verschiedene Spieler zur Verfügung stellen werden, die an die Wartenden Tee ausschenken. Wir versuchen schon auch ein kleines Rahmenprogramm zu bieten. Allerdings sollte dann doch das Impfen an sich im Vordergrund stehen", so Frederic Keck.

Gerne hätten auch die Sportler der Sport-Union Neckarsulm eine eigene Impfaktion angeboten, doch leider, so heißt es, habe man kein extra Impfteam bekommen. Sie haben dafür am Mittwoch und Donnerstag die Falken am Eisstadion in Heilbronn unterstützt.