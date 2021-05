Der Ventilatorenhersteller Ziehl-Abegg aus Künzelsau (Hohenlohekreis) wird am Sonntag ab 10 Uhr eine Impfaktion für die Bevölkerung durchführen. Die Anmeldung läuft bereits.

Seit 6 Uhr am Freitagmorgen kann man über die Webseite des Unternehmens einen Impftermin vereinbaren. Die Termine seien auch tatsächlich für alle buchbar, so Vorstandsvorsitzender Peter Fenkl. Bedeutet: Selbst der Wohnort spielt keine Rolle. Man muss allerdings volljährig sein, für Kinder und Jugendliche gibt es keine Möglichkeiten einer Impfung. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich über das Online-Tool. Per Telefon oder Mail sind keine Anmeldungen möglich.

"In Summe haben wir 1.500 Dosen Astrazeneca zur Verfügung und die wollen wir eben gerne unserem Umfeld zur Verfügung stellen."

Nur wer einen Termin hat, wird geimpft

Um ein Chaos vor Ort zu vermeiden, können auch nur die Personen geimpft werden, die zuvor einen Impftermin vereinbart haben. Wer ohne Termin erscheine, den müsse man leider wieder wegschicken, so Fenkl. Da die Parkplatzsituation vor Ort auch begrenzt sei, sei das nicht anders möglich. Weiter bittet die Firma auch darum, nicht allzu früh vor dem eigentlichen Termin zu erscheinen.

Das Interesse am Terminbuchungs-Portal bei Ziehl-Abegg im Internet ist groß: Am Freitag um 8:50 Uhr betrug die Wartezeit über eine Stunde (Screenshot: Terminbuchungs-Portal Ziehl-Abegg) Screenshot: Seite zur Impfaktion von Ziehl-Abegg

Kooperation mit mehreren Ärzten soll Ablauf sichern

Insgesamt stehen 1.500 Dosen Astrazeneca-Impfstoff zur Verfügung, daher können auch bis zu 1.500 Personen am Sonntag geimpft werden. Ziehl-Abegg hatte in zurückliegenden Aktionen bereits die eigene Belegschaft, Angehörige und Beschäftigte von umliegenden Unternehmen geimpft. Am Sonntag werden die Impfungen parallel von drei Hausärzten aus der Region durchgeführt. Die Kooperation sei zustande gekommen, da den Hausärzten der Platz gefehlt habe, so viele Menschen auf einmal zu impfen. Ziehl-Abegg habe den Platz gehabt und diesen ohne lange zu überlegen zur Verfügung gestellt, so Peter Fenkel. Außerdem erwarte er durch die Erfahrungen aus der Impfaktion für Mitarbeitende und Angehörige einen weitestgehend reibungslosen Ablauf.

Genügend Impfstoff für Zweitimpfung zugesagt

Wer einen Termin bekommt, erhält gleich noch einen zweiten. Denn auch die Zweitimpfung wird bei Ziehl-Abegg in Künzelsau durchgeführt - Anfang August. Die Zusage, dann auch genügend Impfstoff zur Verfügung gestellt zu bekommen, habe man bereits, so Peter Fenkl. Daher gehe er davon aus, dass auch im August alles reibungslos klappen werde. Etwas Unvorhergesehenes dazwischen kommen könne aber immer.