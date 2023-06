So wenige Immobilienverkäufe wie noch nie in Heilbronn

In Heilbronn wurden im letzten Jahr so wenige Immobilien verkauft wie noch nie. Bei den Preisen verlief die Entwicklung in unterschiedliche Richtungen.

Die Zahl der abgeschlossenen Immobilien-Kaufverträge ist im letzten Jahr in Heilbronn auf einen absoluten Tiefstand gesunken. Das geht aus dem Immobilienmarktbericht hervor. Mit 1.295 abgeschlossenen Verträgen wurden so wenige Immobilien verkauft wie seit Beginn der Erfassung der Vertragszahlen 1987 nicht mehr. Im Vergleich zu 2021 waren es 16 Prozent weniger. Als mögliche Ursache gilt die Zinswende und die damit deutlich gestiegenen Finanzierungskosten. 50 Prozent weniger bei Neubau-Wohnungen Bei neu gebauten Eigentumswohnungen ist die Entwicklung besonders deutlich, hier wurden nur halb so viele Objekte verkauft wie noch im Vorjahr. Diese wurden allerdings auch nochmal um 7 Prozent teurer, der Quadratmeter kostete im Schnitt 5.809 Euro. Tiefer in die Tasche greifen mussten aber auch Käufer von gebrauchten Eigentumswohnungen und freistehenden Einfamilienhäusern in der Heilbronner Innenstadt. In den Stadtteilen ließen die Preise für freistehende Einfamilienhäuser dagegen nach. Auch gebrauchte Eigentumswohnung sind im Laufe des Jahres günstiger geworden, vor allem Immobilien mit älteren Baujahren.