Nach Corona-Haustierboom: Heilbronner Tierheim am Limit

Seit Wochen wird der Zulauf im Heilbronner Tierheim immer größer. Ehrenamtliche stoßen an ihre Grenzen.

Vor allem Hunde, Katzen und Hasen werden vermehrt im Tierheim Heilbronn abgegeben. Die Lage spitzt sich zu. Viele Haustierbesitzer fühlen sich überfordert. Oft spiele auch die finanzielle Belastung eine Rolle, so Anja Fischer, Vize-Vorsitzende des Heilbronner Tierheims.

Corona-Haustierboom, Überforderung und finanzielle Belastung

Anja Fischer vermutet mehrere Gründe, die hinter der Abschiebe-Welle stecken könnten. Während der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen Haustiere angeschafft, für die sie jetzt keine Zeit mehr haben. Das bekommt auch das Tierheim Heilbronn seit einigen Wochen zu spüren. Manche Besitzer seien ehrlich und geben als Grund für die Abgabe ihrer Haustiere Überforderung an. Oft hätten die Kinder auch schlichtweg das Interesse an ihren Kaninchen verloren, so Anja Fischer.

"Oft können auch die Kosten für den Tierarzt nicht mehr getragen werden."

Schon jetzt werden immer mehr Tiere in hohem Alter abgegeben, weil die Halter kaum noch für die Kosten aufkommen können, wie Fischer beschreibt. Als Gründe werden zum Beispiel die Gaspreise und die Inflation angeführt.

Kaninchengehege Tierheim Heilbronn Tierheim Heilbronn

Vermehrt Hunde aus der Ukraine

Auch das Tierheim Heilbronn bekommt die Auswirkungen des Ukraine Kriegs zu spüren. "Auch wir hatten Hunde aus der Ukraine, die bei uns abgegeben wurden bis sie richtig untergebracht werden konnten." Anja Fischer vom Tierheim Heilbronn erinnert sich an einige Anfragen von Geflüchteten Familien aus der Ukraine, die mit ihrem Hund nach Deutschland gekommen waren. Ein Mitarbeiter des Tierheims habe auch Futterspenden an die Grenze gefahren.

Erhöhter Andrang bei Tiertafel

Auch die Tiertafel Heilbronn-Ludwigsburg spürt die finanzielle Belastung der Menschen. Durch Spenden und Mitgliedsbeiträge stellt der Verein Haustierbesitzern zum Beispiel Tierfutter zur Verfügung. Besonders Rentnerinnen und Rentner sowie Hartz IV Empfänger nehmen die Dienste der Tiertafel in Anspruch, sagt Kaja Sprengel, die sich als zweite Vorsitzende unter anderem um den Bestand kümmert. "Besonders Hunde- und Katzenfutter ist deutlich teurer geworden und die Kosten für Tierärzte sind auch angestiegen." Die Nachfrage bei der Tiertafel sei seit dem größer geworden.

Auch Geflüchtete aus der Ukraine nehmen Angebot wahr

Viele Neukunden seien Geflüchtete aus der Ukraine, die mit ihren Tieren nach Deutschland gekommen sind, so Sprengel. Aber auch so steige die Nachfrage. Bis zum Herbst, wenn die hohen Gasrechnungen bei vielen zu Buche schlagen, erwartet die Vorsitzende der Tiertafel einen noch höheren Andrang. Viele bekämen das Angebot der Tiertafel auch gar nicht mit. Der großteil erfahre durch Mundpropaganda von dem Verein.

Tierheime und Tiertafeln auf Spenden angewiesen

Sowohl die Tiertafeln als auch die Tierheime sind stark von Spenden abhängig. Zudem werde immer Personal gesucht, wie Fahrer für die Tiertafel. Das Tierheim Heilbronn sucht hingegen dringend Hundepfleger. Auch für das Tierheim Heilbronn werde es im Herbst und Winter schwer, denn das Gebäude wird mit Gas beheizt. Hinzu kommen die Kosten für das Tierfutter.