Wegen Hitze: Immer mehr Blaualgen in Badeseen

Am Donnerstag wird es auch in Heilbronn-Franken sehr warm. In Freibädern und an Badeseen werden viele Besucher erwartet - doch nicht überall stimmt die Wasserqualität.

Durch die anhaltend hohen Temperaturen steigt die Gefahr von Blaualgen an den Badeseen, daher gibt es auf der Badegewässerkarte Baden-Württemberg bereits aktuelle Warnungen für den Hollenbacher See und den Badesee Unterer Railhof in Mulfingen, den Neumühlsee in Waldenburg (alle Hohenlohekreis) und den Badesee Rinderfeld in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis).

Steigende Gefahr von Blaualgen am Hollenbacher See mit angeschlossenem Campingplatz bei Mulfingen (Hohenlohekreis) SWR

Gefahr für Kleinkinder, Schwangere, Immungeschwächte

Dort haben sich die Bakterien im Wasser durch die Hitze bereits so stark vermehrt, dass sie bei Kleinkindern, Schwangeren oder immungeschwächten Menschen Schleimhautreizungen, allergische Reaktionen oder Übelkeit hervorrufen können.

Wie erkenne ich Blaualgen? Mit Blaualgen belastete Gewässer erkennt man nach Angaben des rheinland-pfälzischen Landesamts für Umwelt an einer grünlichen Einfärbung und Eintrübung. Vor allem in Staubecken oder in Uferbereichen bilden sich demnach oft grüne Algen-Schlieren oder sogar -Teppiche. Das Bundesumweltamt gibt zudem folgenden Tipp: Langsam ins Wasser gehen, ohne Schlamm aufzuwirbeln. Wenn man knietief im Wasser stehe und seine Füße erkennen könne, stehe dem Badespaß an dieser Stelle nichts im Wege.

Blaualgen können allergische Reaktionen auslösen IMAGO Imago

Gar keine Badefreuden gibt es am Breitenauer See in Obersulm (Kreis Heilbronn) und am Stausee in Mulfingen, beide Seen werden aktuell noch saniert.

Beliebter Badesee: Ehmetsklinge bei Zaberfeld (Kreis Heilbronn) SWR Nicole Heidrich

Wer baden gehen möchte, kann dies aber an den zahlreichen anderen Badeseen in Heilbronn-Franken tun. Zum Beispiel im Stausee Ehmetsklinge bei Zaberfeld (Kreis Heilbronn). Dort ist es ratsam, sich vorab zu erkundigen, ob es genügend freie Parkplätze gibt. Dafür wurde eine See-Ampel eingerichtet.

Wasser im Creglinger Münstersee ist noch top. SWR Rosi Düll

Eine Besonderheit gibt es am Badesee in Creglingen-Münster (Main-Tauber-Kreis): Hier ist die Wasserqualität zwar top, die Quelle für das Kneippbecken ist jedoch versiegt. Wie Jutta Weber von der Creglinger Touristinfo erzählt, gab es das noch nie zuvor. Immerhin, auch wenn das gesunde Wassertreten nicht mehr geht, es bleibt der Sprung in den See.