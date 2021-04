per Mail teilen

Obwohl aufgrund der Pandemie alle Veranstaltungen abgesagt wurden, seien die Naturparks so gut besucht gewesen wie nie. Auch die Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald und Stromberg-Heuchelberg werden seit Beginn der Corona-Pandemie immer häufiger besucht. Das bringe aber auch Nachteile mit sich, sagte Dietmar Grette, Geschäftsführer des Naturparks Stromberg-Heuchelberg, dem SWR. Der Besucheransturm habe zu Überlastungserscheinungen geführt. Denn mehr Menschen bedeuteten nicht nur weniger Ruhe für die Wildtiere, sondern auch mehr Müll im Wald. Daher appelliere er an die Besucher, verstärkt auf die Natur zu achten - auch mit dem Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung" an Schulen. Um die viel besuchten Hotspots zu entlasten, gibt es außerdem neue Projekte wie eine digitale Schnitzeljagd im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Und auch der Naturschutz wird weiter vorangetrieben: im Naturpark Stromberg-Heuchelberg werden aktuell Wildkatzen beobachtet.