In Baden-Württemberg kamen 2021 auf 1.000 Einwohner 613 Autos. Laut Statistischem Landesamt ein Rekord. Am höchsten ist die Pkw-Dichte im Hohenlohekreis und im Landkreis Heilbronn.

In Baden-Württemberg gibt es immer mehr Autos. Laut Statistischem Landesamt besaßen 81,5 Prozent der Haushalte mindestens ein Auto. Im landesweiten Vergleich ist der Hohenlohekreis an der Spitze, gefolgt vom Landkreis Heilbronn. So kamen auf 1.000 Einwohner im Hohelohekreis 750 Autos, im Landkreis Heilbronn 715. Die wenigsten privaten Pkw-Besitzer gibt es demnach in Heidelberg (388) und in Freiburg (411).

Bereits im April hatte das Kraftfahrtbundesamt (KBA) Zahlen veröffentlicht. Im Main-Tauber-Kreis kamen dabei 628 Autos auf 1.000 Einwohner.

Der Trend in Baden-Württemberg geht laut Statistischem Landesamt sogar zum Zweit- oder Drittwagen. Von den Haushalten mit Auto hätten im Vorjahr 37,5 Prozent mindestens zwei Wagen besessen, heißt es.