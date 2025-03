Mit dem Chip-Entwickler imec zieht weltweite Spitzenforschung für die Autoindustrie nach Heilbronn. Entsprechend groß sind die Hoffnungen von Politik und Zulieferern wie Bosch.

Das Land Baden-Württemberg und der belgische Chip-Entwickler imec haben auf der Hannover Messe die Pläne für einen neuen Forschungsstandort in Heilbronn offiziell vorgestellt. ACDA (Advanced Chip Design Accelerators) soll das Kompetenzzentrum heißen. Die Erwartungen aus Politik, Forschung und Industrie an das Projekt sind hoch, denn Europa soll bei Mikrochips unabhängiger von Asien und den USA werden. Imec gilt als weltweit führend in der Mikrochip-Forschung.

Chiplets wichtig für autonomes Fahren

Imec will in Heilbronn vor allem an der Weiterentwicklung von sogenannten Chiplets forschen. Das sind verschiedene Bauteile, die in Prozessoren verwendet werden. Sie eignen sich vor allem für anspruchsvolle Funktionen, wie autonomes Fahren. "Insbesondere die Mobilität, Medizintechnik sowie Robotik [...] werden von der Ansiedlung imecs in Heilbronn profitieren", sagte der Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT ), Jan S. Hesthaven.

Kurze Wege zur Autoindustrie in Baden-Württemberg

Der neue imec-Standort soll Teil des Innovationsparks Künstliche Intelligenz (IPAI) werden. Der Baustart für den IPAI im Heilbronner Stadtteil Neckargartach ist für Ende des Jahres geplant. Am ACDA soll es zehn Professuren geben. Insgesamt könnten später bis zu 70 Menschen hier an der Chip-Entwicklung arbeiten und forschen. Das Land investiert rund 40 Millionen Euro. Der Standort Heilbronn bietet kurze Wege zum Automobilcluster in Baden-Württemberg. Entsprechend positiv äußern sich auch Hersteller und Zulieferer.

So sagt beispielsweise Bosch-Vorstand Michael Budde: "Die Ansiedlung von imec ist eine sehr gute Nachricht für den nationalen Halbleiterverbund und die europäische Halbleiterindustrie insgesamt." Porsche-Vorstand Michael Steiner spricht von einer Chance bestehende Beziehungen weiter auszubauen. Auch der französische Konzern Valeo mit einem Standort in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) hofft, dass sich durch die Chiplet-Forschung insgesamt neue Kosten- und Leistungsniveaus ergeben.

Hoffmeister-Kraut: "International sichtbares Exzellenzzentrum"

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, imec und ein Bundesland wie Baden-Württemberg mit seiner starken Autoindustrie und hohen Fachkompetenz in Künstlicher Intelligenz passten gut zusammen. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sprach mit Blick auf das ACDA von einem international sichtbaren Exzellenzzentrum, welches Forschung und Entwicklung in der Autoindustrie erheblich beschleunigen werde. Die Unterstützung von imec in Heilbronn ist Teil der KI-Strategie des Landes .