Zur "Imaginale", einem der größten deutschen Figurentheaterfestivals, kamen internationale Künstler auch in die Region Heilbronn-Franken.

Das Festival, das im zweijährigen Rhythmus stattfindet, gibt es seit 2008. In diesem Jahr mit dabei: die Theater Heilbronn und Eppingen (Kreis Heilbronn). Sie beteiligen sich zum fünften Mal an der "Imaginale".

Dauer 3:05 min "Imaginale" am Eppinger Figurentheater In Stuttgart ist Donnerstagabend das internationale Figurentheaterfestival "Imaginale" eröffnet worden. Bis zum 9. Februar gibt in sechs Städten in Baden-Württemberg, darunter Heilbronn und Eppingen, Veranstaltungen im zeitgenössischen Figurentheater. In Eppingen werden insgesamt acht Aufführungen über die Bühne gehen und zwar in den neuen Räumen des "Epfi", des Eppinger Figurentheaters. SWR-Reporterin Katja Schlonski hat den "Machern" dort im Vorfeld einen Besuch abgestattet.

Programm in Heilbronn und Eppingen

In Heilbronn hat die "Imaginale" mit dem Stück "The house by the lake" von Künstlern aus Israel begonnen. Bis zum achten Februar sind im Heilbronner Theater neun Aufführungen geplant. Eppingen bietet acht Aufführungen in den neuen Räumen des Eppinger Figurentheaters in der alten Sparkasse an. Den Start macht ein deutsch-französisches Team mit dem Stück "Josy".

Sechs Städte sind dabei

Bis zum 9. Februar gibt es in sechs Städten in Baden-Württemberg Veranstaltungen im zeitgenössischen Figurentheater.

Auch Workshops gehören zum Imaginale-Angebot. Neben Künstlern aus Deutschland präsentieren sich unter anderem Künstler aus Schweden, Frankreich, Spanien und Slowenien.