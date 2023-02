Am Sonntag ist das Figurentheater-Festival IMAGINALE zu Ende gegangen. Die Veranstalter ziehen nach drei Jahren Pause eine positive Bilanz - auch in Heilbronn und Eppingen.

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause sind die Veranstalter des Figurentheater-Festivals IMAGINALE sehr zufrieden mit dem Comeback. Das berichtet Katja Spieß aus dem Team der künstlerischen Leitung. Viele der Vorstellungen seien ausverkauft gewesen, auch in Heilbronn-Franken.

Publikum ist entdeckungsfreudig

Genaue Besucherzahlen aus allen Spielstätten lägen zwar noch nicht vor, so Spieß, dennoch könne man eine sehr positive Bilanz ziehen. Gerade in Eppingen (Kreis Heilbronn) und auch in Heilbronn seien die Veranstaltungen fast alle ausverkauft gewesen.

"Das Publikum ist sehr entdeckungsfreudig und das macht mich auch sehr glücklich."

Was Spieß besonders freut, auch neue Konzepte - wie das Doppelprogramm in Heilbronn mit den Kurzstücken "Uncanny Stories" oder unbekannte Gruppen wie die Spanier von "Zero en conducta" - die ebenfalls in Heilbronn aufgetreten sind, wurden vom Publikum gut angenommen.

Begegnungen sind besonders wichtig

Die IMAGINALE habe auch gezeigt, wie wichtig solche Festivals für Begegnungen seien, so Spieß. Nicht nur zwischen Publikum und Künstlern, auch im Publikum selbst oder unter den einzelnen Akteuren.