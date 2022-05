Neue Imagekampagne "Heilbronn zeigt Geschmack"

Mit ihrer groß angelegten Marketing-Aktion "Heilbronn zeigt Geschmack" will die Stadt ab sofort dem Handel und der Gastronomie nach den Corona-Jahren unter die Arme greifen. Heilbronn investiert 350.000 Euro, unter anderem in Grünprojekte und Dekorationen in der Innenstadt und in Image-Werbung. Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH sagt, dass Heilbronn oft zu schlecht in der öffentlichen Wahrnehmung dargestellt werde. Das Ziel sei jährlich solche Dachthemen schaffen und immer mehr Interesse wecken, um Gäste und Heilbronnerinnen und Heilbronner auch von ihrer Heimatstadt zu überzeugen.