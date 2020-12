Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verfolgungsjagd auf der A81 am Dienstagmittag bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn). Nachdem die Beamten sich bereits bei Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) an die Fersen eines Rasers geheftet hatten, sei dieser über die Autobahn in Richtung Heilbronn geflüchtet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Zivilstreife habe Schwierigkeiten gehabt, bei bis zu 220 Stundenkilometern hinterherzukommen. Sie brach die Verfolgung nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen ab, als der Fahrer des Autos bei Ilsfeld die Autobahn verließ, um direkt wieder aufzufahren. Den Ermittlungen zufolge soll ein 66-Jähriger am Steuer gesessen haben, der keinen Führerschein besitzt.