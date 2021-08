Zwei junge Männer haben sich laut Polizei ein illegales Autorennen in Heilbronn geliefert. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die 20-Jährigen sollen bereits am Freitag mit zeitweise über 100 Stundenkilometern durch die Innenstadt gerast sein. Über einen Kilometer sollen die beiden so unterwegs gewesen sein. Die Beamten stoppten die beiden Fahrer, sie mussten ihre Führerscheine abgeben. Auch die Autos wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von der Polizei beschlagnahmt. Die Männer müssen nun mit Anzeigen rechnen - wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, heißt es.