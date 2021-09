In Forchtenberg (Hohenlohekreis) sind illegal entsorgte Tierreste gefunden worden. Dem Landratsamt Hohenkreis war der Fund auf einem Feldweg zwischen Forchtenberg und dem Kreisverkehr in Richtung Orendelsall am Dienstagvormittag gemeldet worden. In einem blauen Müllsack befanden sich Reste eines Schweins. Die Polizei sucht Zeugen.