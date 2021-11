Illegale Einreisende entdeckt

In Schwäbisch Hall hat die Bundespolizei am Donnerstag fünf junge Männer aus Afghanistan in Gewahrsam genommen. Sie seien gerade einmal zwischen 15 und 17 Jahren alt und illegal auf der Ladefläche eines rumänischen Lkw nach Deutschland eingereist, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei vom Freitag. Der Fahrer hatte wohl Klopfgeräusche kurz vor Ankunft bei seiner Spedition gehört. Alle fünf wurden an eine Jugendeinrichtung in Heilbronn übergeben. Kurz zuvor bemerkte auch ein Lkw-Fahrer in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg), dass er mehr als nur seine Ware an Bord hatte. Beim Ausladen an einem Supermarkt stieß er auf zwei junge Männer aus Pakistan.