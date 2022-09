Energiekrise: Unternehmen befürchten das "Schlimmste"

Die Stimmung bei den Unternehmen in Heilbronn-Franken ist extrem angespannt. Das teilte die IHK mit Blick auf die Strom- und Gaskrise mit.

Die "Unternehmen bereiteten sich auf das Schlimmste vor", schreibt die Industrie- und Handelskammer in einer Mitteilung. Laut Hauptgeschäftsführerin der IHK Heilbronn-Franken, Elke Döring, sei die Verunsicherung noch nie so groß gewesen wie derzeit, was die Entwicklung am Energie-Markt angehe. "Die bisherigen Maßnahmen aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung würden wahrscheinlich nicht verhindern, dass es einige Betriebe auch in der Region erwische".

Zukunft des gesamten Wirtschaftsstandorts stehe auf dem Spiel

Unternehmen, die wegen der Energiepreise in Schieflage geraten, sollten sich frühzeitig an ihren Versorger wenden, empfiehlt die IHK. Insgesamt herrsche in der Wirtschaft der Eindruck, dass die Politik den Ernst der Lage noch nicht erkannt habe. Dabei stünden nicht nur tausende Arbeitsplätze, sondern auch die Zukunft des gesamten Wirtschaftsstandorts auf dem Spiel.