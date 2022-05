IHK und HWK setzen Ausbildungsinitiative fort

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Handwerkskammer Heilbronn-Franken (HWK) setzen ihre Ausbildungsinitiative fort. Hunderte Ausbildungsplätze seien in der Region noch frei, so die beiden Kammern. Unter dem Motto "Bewirb Dich jetzt" soll auf die nicht besetzten Ausbildungsplätze aufmerksam gemacht werden. Die Firmen suchen weiterhin motivierte Nachwuchskräfte, heißt es in einer Mitteilung. Alleine im Großraum Heilbronn seien aktuell rund 400 freie Plätze gemeldet. Die aktuelle Lage unter der Corona-Pandemie sei immer noch eine große Herausforderung. Zum Beispiel müsse die Berufsorientierung an den Schulen erst wieder voll anlaufen, ebenso Praktika in den Betrieben.