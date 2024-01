IHK spürt Stimmungstief bei der Wirtschaft

per Mail teilen

Die IHK Heilbronn-Franken sieht eine angespannte Situation bei der regionalen Wirtschaft. Krisen, Bürokratie oder fehlende Planbarkeit drücke auf die Stimmung.

Die wirtschaftliche Situation vieler Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken sei angespannt, sagt der Sprecher der IHK Heilbronn-Franken Andreas Lukesch im SWR-Interview. Dazu hätten viele Krisen aber auch die Politik geführt. Überregulierung, Bürokratie oder fehlende Planbarkeit. Wenn die Politik Versprechungen mache die nicht eingehalten werden oder kurzfristig neue Vorhaben beschließt, das belaste die Unternehmen und drücke auf die Stimmung.

Leerstand in Heilbronner Innenstadt

DZu einer florierenden Wirtschaft gehört auch ein belebter Einzelhandel. Der habe überall Probleme, so Lukesch. In Heilbronn gebe es auch die üblichen Probleme, aber die Stadt arbeite auch sehr viel an ihrer Attraktivität.

Diese Stadt [Heilbronn] ist nicht dem Verfall preisgegeben, sondern diese Entwicklung und diese Innovation, diese Aufbruchstimmung ist auch spürbar in der Stadt.

Zuletzt sind in Heilbronn weitere große Häußer ins Wanken geraten. Das Modehaus Palm hat das Ende verkündet und die Zukunft der Heilbronner Filiale von Galeria Kaufhof ist unklar. Die Stadtinitiative befürchtet nun ein Innenstadtsterben.