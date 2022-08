Auch über eine Woche nach dem möglichen Hackerangriff auf IT-Systeme der IHK in Deutschland stehen weiter wichtige Systeme nicht zur Verfügung. Die IHK geht jetzt in Präsenz.

An sieben Präsenzpunkten will die IHK Heilbronn-Franken ab Montag in der Region Heilbronn-Franken Kundinnen und Kunden der Kammer mit Ansprechpartnern unterstützen, heißt es in einer Mitteilung. Die Anlaufstellen sind breit gestreut in Bad Mergentheim, Wertheim (beide Main-Tauber-Kreis), Eppingen (Kreis Heilbronn), Öhringen, Künzelsau (beide Hohenlohekreis), Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und Schwäbisch Hall. Hintergrund der Aktion sind die noch immer massiven technischen Einschränkungen nach einem möglichen Hackerangriff. Telefon und Fax funktionierten jedoch uneingeschränkt, heißt es.

Ermittlungen wegen möglichem Angriff gestartet

Nach dem möglichen Hackerangriff auf die IT-Systeme der Industrie- und Handelskammern hat die Staatsanwaltschaft inzwischen Ermittlungen aufgenommen, teilt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag mit. Die IHK-Gesellschaft für Informationsverarbeitung (IHK-GfI) arbeite intensiv mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und Ermittlungsbehörden zusammen.

IHK war weitgehend lahmgelegt

Anfang August waren die digitalen Kommunikationswege so gut wie zusammengebrochen: Kein Internet und damit keine E-Mails, nur das Telefon funktionierte noch. Nach wie vor sind die Computersysteme des Dienstleisters GfI weitgehend heruntergefahren.