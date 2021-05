Im jahrelangen Streit um IHK-Mitgliedsbeiträge hat die Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken jetzt bei drei klagenden Unternehmen die ergangenen Beitragsbescheide aufgehoben. Damit wird es in dem Rechtsstreit kein Urteil vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg geben. Die Kläger hatten vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart Ende 2018 Recht bekommen. Sie hatten die zu hohen finanziellen Rücklagen der IHK kritisiert und Beiträge zurückgefordert. Die IHK war in Berufung gegangen. In einer Mitteilung der IHK heißt es, die Bescheidaufhebung erfolge ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Der Bundesverband für Freie Kammern mit Sitz in Kassel übt am Vorgehen scharfe Kritik, die IHK sorge in Einzelfällen jetzt für Befriedung.