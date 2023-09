Klausur auf Schloss Meseberg: IHK Heilbronn-Franken enttäuscht

per Mail teilen

Die IHK Heilbronn-Franken ist von der Klausurtagung der Bundesregierung enttäuscht. Trotz des 10-Punkte-Papiers zur Entlastung der Wirtschaft sei der große Wurf ausgeblieben.

Das bei der Kabinettsklausur der Bundesregierung in dieser Woche auf den Weg gebrachte Wachstumschancengesetz sei ein Signal in die richtige Richtung. "Mehr aber auch nicht", so Elke Döring, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken. Trotz des 10-Punkte-Papiers zur Entlastung der Wirtschaft sei der große Wurf ausgeblieben.

IHK: Energiekosten sind Standortkiller

Die geplanten Steuerentlastungen und Investitionsanreize auch für kleinere und mittlere Unternehmen sowie der geplante Bürokratieabbau seien richtig. Drängender seien aber Antworten auf die hohen Energiekosten. Da habe die Ampelkoalition erneut nicht geliefert, so Döring weiter. Nach einer aktuellen Umfrage der IHK zählen Energiekosten und Fachkräftemangel zu den größten Geschäftsrisiken für Unternehmen aus der Region.

"Die Energiekosten sind ein Wachstums- und Standortkiller."

"Das Vertrauen in die Energiepolitik ist auf einem Tiefpunkt angelangt", sagt Elke Döring, IHK-Hauptgeschäftsführerin SWR

Zahlreiche Betriebe planten demnach bereits ihre Produktion einzuschränken oder ins Ausland zu verlegen, heißt es. Hier müsse die Politik endlich eingreifen und die Betriebe entlasten.