IHK: "Viele Unternehmen kämpfen längst ums nackte Überleben"

Energiekrise, Inflation und eine drohende Rezession. In den Unternehmen in der Region schwindet die Hoffnung auf gute Geschäfte.

Das geht aus dem jüngsten Wirtschaftlagebericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken für das dritte Quartal 2022 hervor. Zwar habe sich die Wirtschaft im Spätsommer noch widerstandsfähig gezeigt, die aktuellen Krisen drückten aber "gewaltig auf die Stimmung."

"In der Industrie sind die Geschäftserwartungen so schlecht wie seit zehn Jahren nicht mehr."

Die Warnungen vor Betriebsaufgaben, Produktionsverlagerungen und Stellenstreichungen würden angesichts der explodierenden Energiepreisen lauter, so die IHK. Gut 80 Prozent der befragten Unternehmen machten die Energiepreise "als mit Abstand größtes Geschäftsrisiko aus."

Dementsprechend zurückhaltend seien die Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Personalpolitik. Das Gros der Betriebe konzentriere sich darauf, Mitarbeiter zu halten.

"Die Unternehmen stecken in einer der schwersten Krisen seit Ende des Zweiten Weltkriegs."

Viele der Betriebe, so IHK-Hauptgeschäftsführerin Elke Döring, kämpften längst um das nackte Überleben. Besonders pessimistisch ist laut Wirtschaftslagebericht die Stimmung in der Industrie. Diese bestimme maßgeblich die regionale Wirtschaftsentwicklung.

Viele Betriebe erwarten negative Geschäftsentwicklung

Dort gehen die Aufträge aus dem In- und Ausland zum dritten Mal in Folge zurück. Bei den Auslandsbestellungen klagten nach Angaben der IHK 36 Prozent der befragten Firmen über Einbußen. 42 Prozent der Unternehmen erwarten demnach eine negative Geschäftsentwicklung. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Quartal zuvor. Nur noch 13 Prozent blieben insgesamt optimistisch.

Baugewerbe fehlt Optimismus

Selbst im Baugewerbe seien die Erwartungen überwiegend pessimistisch. "60 Prozent der Betriebe erwarten einen ungünstigen Geschäftsverlauf, obwohl sich die konjunkturelle Lage in der regionalen Bauwirtschaft insgesamt wieder leicht verbessern konnte."

"Optimistisch blickt kein einziges befragtes Unternehmen in die Zukunft."

Einzelhandel sieht Kauflaune schwinden

Im regionalen Einzelhandel kämpften die Unternehmen mit einer zurückhaltenden Kauflaune ihrer Kundschaft. "Nur fünf Prozent der Einzelhändler bezeichnen das Verhalten der Kunden als kauffreudig, die Hälfte der Betriebe (49 Prozent) stuft es als zurückhaltend ein." Gut würden die Geschäfte vor allem in Bau- und Supermärkten sowie in Geschäften für Sportausrüstungen und Spielwaren laufen.

Die Geschäftserwartungen würden sich von Quartal zu Quartal verschlechtern. Mittlerweile blickten 41 Prozent der Einzelhändler pessimistisch in die Zukunft - das seien fast zehn Prozent mehr als im Vorquartal. Im Großhandel gebe es ein ähnliches Bild.

Hotels- und Gaststätten befürchten schlechtere Geschäfte

Das besonders unter den Folgen der Corona-Krise und dem Fachkräftemangel leidende Hotel- und Gaststättengewerbe habe in der Mehrzahl wenig Anlass für Optimismus, so das Ergebnis der Umfrage. "Während aktuell noch 24 Prozent (Vorquartal 36 Prozent) der Betriebe eine gute wirtschaftliche Situation melden, befürchten 54 Prozent (Vorquartal 20 Prozent), dass sich die Geschäfte in den kommenden Monaten verschlechtern werden."

"Den Unternehmen fehlt die Perspektive. Noch gleiten wir ungebremst in die Rezession."

Wenn die Energiepreisentwicklung jetzt nicht schnell abgefedert werden könne, werde der nächste Quartalsbericht deutlich negativer ausfallen, prognostiziert Döring. An der IHK-Konjunkturumfrage haben sich 389 Betriebe aller Branchen beteiligt. Dort sind insgesamt über 73.000 Menschen beschäftigt.