Trotz gut laufender Geschäfte sind viele Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken mit ihren Erwartungen zurückhaltend. Sorgen machen der IHK vor allem Industrie, Bau und Handel.

Die Stimmung in der regionalen Wirtschaft hellt sich nur zögerlich auf. "Wir sind stabil in den Frühling gestartet aber die Lage bleibt angespannt", sagte die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Elke Döring am Donnerstag bei der Vorstellung der Ergebnisse der Konjunkturumfrage für das erste Quartal 2023.

Fast die Hälfte der Unternehmen macht laut eigener Aussage zurzeit gute Geschäfte, dennoch sind die Erwartungen an die nächsten zwölf Monate niedrig. Nur wenige glauben an einen stabilen Aufschwung.

Regionale Wirtschaft steuert auf Stagnation zu

Industrie, Baugewerbe und Großhandel klagten über eine schwache Auftragslage, so Döring. Alles in allem steuere die regionale Wirtschaft in diesem Jahr auf eine Stagnation zu, so Döring weiter. Es brauche mehr Investitionen, dafür müsse die Politik die Weichen stellen. Döring nennt als Beispiele den hohen Bürokratieaufwand und die Steuerpolitik.

IHK warnt vor "schleichender Abwanderung ins Ausland"

Als Hauptrisiken für die eigenen Geschäfte sehen die befragten Unternehmen vor allem den Fachkräftemangel, die hohen Energiekosten und die gestiegenen Arbeitskosten. "Wir können an den Investitionen sehen, dass bei der Produktion eine schleichende Abwanderung ins Ausland stattfindet", so Döring.

Weitere Risiken sehen die Unternehmen in den gestiegenen Zinsen. Diese machen sich auch bei der Finanzlage bemerkbar. Fast 14 Prozent sehen bei sich Liquiditätsengpässe, mehr als 9 Prozent klagen über Forderungsausfälle, 6 Prozent geben einen erschwerten Zugang zu Fremdkapital an. Gut zwei drittel haben momentan keine Schwierigkeiten.

Unternehmen wollen weniger Personal einstellen

Bei der Absicht, neue Leute einzustellen, sind die Unternehmen zurückhaltender als noch im letzten Quartal. Wollten im 4. Quartal 2022 noch 24 Prozent der Unternehmen neue Mitarbeiter einstellen, so sind es jetzt nur noch 20 Prozent. Insgesamt sei der Arbeitsmarkt in der Region aber stabil, so Döring.

733 Unternehmen wurden befragt

Die IHK Heilbronn-Franken hat für das 1. Quartal 2023 733 Unternehmen in der Region befragt. Davon haben 374 geantwortet. Diese stehen laut IHK für rund 60.400 Beschäftigte.